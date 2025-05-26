Стартовали съёмки фильма о Дмитрии Шостаковиче — «Шум времени»26.05.25
Cтартовали съёмки художественного фильма «Шум времени» — нового проекта режиссёра Алексея Учителя, посвящённого одному из ключевых композиторов XX века, Дмитрию Шостаковичу. Работа над сценарием и концепцией картины велась более трёх лет, и, как подчёркивает сам режиссёр, это не просто биографическая драма, а философская притча о гении и о времени, в котором ему довелось жить и творить.
Сценарий фильма написали драматург Александр Миндадзе и писатель Александр Терехов. Основное внимание уделено внутреннему миру Шостаковича, его переживаниям, борьбе с самим собой и с внешними обстоятельствами, — от репрессий и запретов до личных трагедий и творческих озарений. По словам Учителя, фильм сосредоточится не столько на хронологической точности, сколько на передаче атмосферы, страха, боли и любви, сквозь которые рождалась великая музыка.
Главную роль исполняет актёр Олег Савцов. Также в съёмках участвуют Полина Цыганова, Мария Смольникова, Дарья Балабанова, Евгений Цыганов, Лев Зулькарнаев, Никита Кологривый и другие. Съёмки проходят в Москве и Санкт-Петербурге. Премьера фильма запланирована на 2026 год.
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