На своем третьем и пока что самом последнем альбоме Retronyms, выпущенном в августе прошлого года, композитор Карлос Сипа объединил мастерство классического пианиста с интересом к экспериментальным музыкальным формам и поп-культуре. Воссоздавая на гастролях с ансамблем тщательно продуманное звучание альбома, которого Карлос добился в студии при участии нескольких музыкантов и большого количества инструментов, артист продолжает давать и сольные концерты. Чтобы представить минималистскую сторону своего творчества, Сипа обнажил произведения из Retronyms до самой их сути. Два из них — dark tree и senna’s joy — композитор перезаписал в одиночку на фортепиано. Третья же пьеса под названием arkata ранее вообще никогда не публиковалась. Для нее немецкий режиссер Стеф Зинс снял видеоклип, затрагивающий тему любовного треугольника и непростых отношений между мужчиной и женщиной.

Также композитор признался, что в настоящее время работает над своим четвертым альбомом, который будет состоять исключительно из сольных фортепианных произведений. Релиз запланирован на весну 2020 года. Таким образом, три бисайда одновременно являются тизером нового альбома, на котором Карлос уделит больше внимания своему индивидуальному композиторскому подходу.

Карлос Сипа (Carlos Cipa) никогда не разделял всеобщего увлечения немецких композиторов скрещиванием классической и электронной музыки. Композитор из Мюнхена уже на первой пластинке нащупал свою манеру игру на фортепиано: резкую, динамичную, экспрессивную. Он выступает за чистое, акустическое звучание. Музыкант построил в подвале своего дома крошечную студию, где экспериментирует с экзотическими инструментами, в числе которых тростниковый орган, цимбалы, деревянные перкуссии. Исконная природа звука увлекает его больше, чем программирование. Подробнее с творчеством Карлоса Сипа можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.