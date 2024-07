В прокат вышел фантастический боевик «Охотник на монстров» (Monster Hunter) режиссера Пола У. С. Андерсона с Милой Йовович в главной роли. Эпическую и тревожную музыку к экранизации одноименной видеоигры компании Capcom о схватках с огромными чудовищами в параллельных мирах написал композитор Пол Хаслингер.

Воплощая задумку режиссера в жизнь, саундтрек из 15 произведений объединяет классическую и электронную музыку, одновременно перенося слушателя в несколько звуковых измерений. Это уже далеко не первое сотрудничество режиссера и композитора — ранее они работали над фильмами «Обитель зла: Последняя глава», «Мушкетеры» и «Смертельная гонка».

Пол Хаслингер (Paul Haslinger) — американский композитор, бывший участник группы Tangerine Dream, автор музыки к франшизам «Обитель зла», «Другой мир», «Смертельная гонка», фильмам «Мальчики-налётчики», «Добро пожаловать в рай!», «Вакансия на жертву», видеоиграм серии Rainbow Six, Far Cry Instincts и Need For Speed Undercover.