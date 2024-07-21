Осенью состоится цифровой релиз альбома Diary 2 Piano композитора Майкла Прайса

21.07.24

Композитор Майкл Прайс готовит didgital-релиз альбома Diary 2 Piano к осени. «Я выбрал дюжину своих любимых треков, и они будут на всех стриминговых площадках».

Альбом Diary 2 Piano выйдет этой осенью, а значит, пришло время переработок.

Альбом Diary 2 Piano Майкла Прайса представляет собой сборник ремиксов и аранжировок композиций из дебютного альбома Diary. В альбоме представлены работы разных музыкантов, таких как Michael A. Muller, Dmitry Evgrafov, Sophie Hutchings, Madeleine Cocolas, Julia Kent и Akira Kosemura. Сам льбом был выпущен в 2018 году.

Майкл Прайс (Michael Price) — представитель новой волны неоклассиков, один из самых востребованных сегодня британских композиторов. Первый успех последовал за совместной работой с Дэвидом Арнольдом над музыкой к сериалу «Шерлок» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. Этот саундтрек принес композиторам статуэтку «Эмми», море заказов и океан поклонников. Подробнее с творчеством Майкл Прайс можно познакомиться в нашем альманахе композиторов: https://neoclassica.ru/db

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