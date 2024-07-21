Осенью состоится цифровой релиз альбома Diary 2 Piano композитора Майкла Прайса

Композитор Майкл Прайс готовит didgital-релиз альбома Diary 2 Piano к осени. «Я выбрал дюжину своих любимых треков, и они будут на всех стриминговых площадках».

Альбом Diary 2 Piano выйдет этой осенью, а значит, пришло время переработок.

Альбом Diary 2 Piano Майкла Прайса представляет собой сборник ремиксов и аранжировок композиций из дебютного альбома Diary. В альбоме представлены работы разных музыкантов, таких как Michael A. Muller, Dmitry Evgrafov, Sophie Hutchings, Madeleine Cocolas, Julia Kent и Akira Kosemura. Сам льбом был выпущен в 2018 году.