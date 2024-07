Британский композитор Дэвид Хикен, проживающий в США, выпустил сразу два альбома — авторский Inner Sanctum и рождественский Sounds Of Christmas. По признанию Хикена, на создание первого у него ушло больше года. Одновременно с Inner Sanctum он выпустил сборник вариаций популярных рождественских мелодий Sounds Of Christmas. «Я решил, что сейчас подходящий момент, чтобы это сделать, потому что у каждого из вас будет достаточно времени, чтобы выучить ноты и подготовиться к вашему рождественскому сольному выступлению», — объяснил Дэвид столь ранний выход своего рождественского сборника. По уже сложившейся традиции каждое произведение Хикен сопроводил видео с наглядным исполенением, чтобы все желающие могли обучаться игре на фортепиано. Альбомы и ноты к нему доступны на официальном сайте композитора.

Также на конец сентября Дэвид анонсировал крупный проект, который по его словам, заинтересует всех поклонников. Подробностей композитор не раскрывает, но обещает, что будут задействованы их музыкальные навыки.



Дэвид Хикен (David Hicken) подкупает искренностью и в эпоху рационализма и технократии остается одним из последних композиторов-романтиков. Его исполнительскую манеру отличают ясность мысли, безупречный вкус, свободное владение арсеналом пианистической техники. Тонкий, взыскательный интерпретатор родом из графства Шропшир редко дает концерты и с поклонниками общается преимущественно с помощью видеоблога, который дарит любому человеку уникальную возможность увидеть одного из самых виртуозных и лиричных пианистов современности за работой, буквально не вставая с дивана. Подробнее с творчеством Дэвида Хикена можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.