Вышел новый альбом S.A.D. Storm And Drugs итальянского ансамбля Dardust, ставший последней главой трилогии, которая географически и музыкально лежит на оси Берлин-Рейкьявик-Лондон. Альбом объединяет две творческие ипостаси проекта. Первая, сокровенная, театральная, вдохновлена поэтикой и образами немецкого философско-литературного движения второй половины XVIII века «Буря и натиск» (Sturm und Drang), связанного с отказом от культа разума, свойственного классицизму эпохи Просвещения, в пользу предельной эмоциональности и описания крайних проявлений индивидуализма. Вторая же наполнена многочисленными отсылками к электронной сцене и ее восторженной атмосфере.

«Вдохновением для новой работы послужила сублимация, которая характеризуется двойственностью: страхом и в то же время экстазом перед пугающим сценарием развития событий, — объясняет концепцию альбома основатель группы Дарио Фаини. — Эта концепция прекрасно представлена ​​на изображениях художника Каспара Давида Фридриха, стиль живописи которого характеризуется фигурами, часто изображаемыми со спины и стоящими перед волнующими и пугающими сюжетами. В 2018 году я ощутил себя герояем картины Фридриха. Когда вы не способны изменить ситуацию, единственное, что вы можете сделать, это изменить себя. И я решил найти успокоение в творчестве, уехал в Лондон, где сперва написал композицию Sublime, а потом и весь альбом».

Dardust — итальянский инструментальный проект, который сочетает в себе хрупкость фортепианного минимализма с авангардной электронной музыкой. Созданный в 2014 году пианистом, композитором и продюсером Дарио Фаини (Dario Faini) ансамбль получил свое название в честь Зигги Стардаста, самого известного альтер эго Дэвида Боуи, и дуэта Dust Brothers, участники которого стали позднее известны под именем The Chemical Brothers.