Американский режиссер Уэс Андерсон собрал звездный состав для своего десятого фильма «Французский диспетчер». В частности оригинальный саундтрек напишет композитор Александр Деспла. Напомним, что знаменитый француз является автором музыки к нескольким фильмам режиссера, таким как «Королевство полной луны», «Бесподобный мистер Фокс», «Остров собак», «Отель “Гранд Будапешт”». За последний Деспла получил премию «Оскар». По данным прессы, основных сюжетных линии в ленте «Французский диспетчер» три, а ее продолжительность чуть меньше двух часов. Съемки проходили во Франции. Ожидается, что картина выйдет в мае этого года и будет представлена на Каннском кинофестивале. Напомним, что саундтрек композитора к фильму «Маленькие женщины» получил номинацию на премию «Оскар» как лучшая оригинальная музыка к фильму. 92-я церемония вручения наград Американской киноакадемии состоится 9 февраля 2020 года в Лос-Анджелесе.

Александр Деспла (Alexandre Desplat) — один из самых востребованных кинокомпозиторов мира, тонкий и чувственный романтик, способный идеально передать через мелодию сложный характер персонажа. В его послужном списке саундтреки к более чем ста фильмам. Премия «Оскар» за музыку к картинам «Отель “Гранд Будапешт”» и «Форма воды», премия «Золотой глобус» — к драме «Разрисованная вуаль», премия «Сезар» — к драме «Ржавчина и Кость», две статуэтки «Грэмми» — к комедийной драме «Отель “Гранд Будапешт”» и исторической трагикомедии «Король говорит!», а также бесчисленное множество других наград и номинаций. В 2014 году Александр Деспла удостоился чести возглавить жюри 71-го Международного венецианского кинофестиваля. Подробнее с творчеством Александра Деспла можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

В этом году французский композитор впервые выступит в России с программой своих лучших саундтреков к шедеврам кино. 4 февраля Александр Деспла будет дирижировать оркестром CAGMO в Московском международном доме музыки, а на следующий день, 5 февраля, — в Большом зале Консерватории. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/desplat