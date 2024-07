«Is It Finished?» («Закончено ли это?») — задается вопросом Людовико Эйнауди в своем новом концертном видео, эксклюзивная запись которого состоялась 12 июня 2019 года в Театре им. Стива Джобса в Apple Park. Он стал первым в истории музыкантом, выступившим в этом зале, где с недавних пор проходят презентации новых продуктов американской IT-компании. «Я предпочитаю все неоконченное, — признается звездный композитор в интервью Apple Music. — В отсутствие финала все продолжает развиваться, эволюционировать».

Концертная программа включает 12 композиций, как взятых из предыдущих релизов — Elegy for the Arctic, Elements, — так и совершенно новых из монументального проекта Seven Days Walking, созданного по мотивам прогулок пианиста в итальянских Альпах. Меланхоличные и вдумчивые, иногда, напротив, эйфорически радостные пьесы сопровождают визуальные образы на экранах и минималистичная иллюминация Театра им. Стива Джобса. В окружении камер и нот на сцене к Людовико Эйнауди регулярно присоединяются виолончелист Реди Хаса (Redi Hasa) и скрипач, альтист Федерико Мекоцци (Federico Mecozzi).

Людовико Эйнауди вне всяких сомнений — один из самых видных представителей неоклассики. Итальянский композитор и пианист регулярно обращается к обволакивающей электронике и ловко «женит» неоклассику на этнических мотивах. Ему принадлежит авторство 20 с лишним номерных альбомов, а также саундтреки к фильмам Даррена Аронофски и Ксавье Долана. Самый востребованный неоклассик заслуженно является обладателем ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой». Подробнее с творчеством Людовико Эйнауди можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.