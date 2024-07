Сразу две новости пришли от знаменитого британского композитора и виолончелиста. На днях Питер Грегсон объявил о выходе своего нового альбома под названием Patina, который намечен на 10 сентября. В нем композитор, продюсер и виолончелист исследует «присутствие отсутствия», бросает вызов самому себе и слушателю, чтобы узнать, что происходит, когда исчезает мелодия. Для ознакомления с инновационной идеей будущего альбома уже доступен одноименный сингл.

Кроме того, вышел саундтрек Грегсона к постановке Untitled for 7 Dancers танцевальной труппы Готье и Каэтано Сото (Cayetano Soto), который был записан еще в октябре 2019 года в лондонской AIR Studios при участии струнного квартета Кардуччи (Carducci Quartet) и виртуозного скрипача Даниэля Пиоро (Daniel Pioro). Это часть большого проекта Театерхауса в Штутгарте (Theaterhaus Stuttgart), в рамках которого известные хореографы представили четыре новых версии классического балета «Лебединое озеро». Обе работы выполнены в фирменной стилистике композитора — на перепутье современной классической и электронной музыки. Напомним, ранее Питер Грегсон выпустил саундтрек к видеоигре Boundless и альбом An Evening at Capitol Studios, музыка из которого прозвучала в сериале «Бриджертоны».

Питер Грегсон (Peter Gregson) — британский композитор и виолончелист, работающий в авангарде новой музыкальной сцены. На его счету четыре студийных альбома, музыка к театральным постановкам Алана Рикмана, Роджера Мичелла, Каэтано Сото, балетов Ballet BC, Joffrey Ballet, Dutch National Ballet, сериалам «Новый Папа» Паоло Соррентино и «Бриджертоны», модных брендов Balenciaga, Ralph Lauren и Pat McGrath.