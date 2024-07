На цифровых площадках стал доступен для прослушивания мини-альбом оригинальной музыки к видеоигре Cyberpunk 2077, в который вошли шесть треков. Оригинальную музыку к написал автор саундтрека к игре «Ведьмак 3: Дикая охота» Марцин Пшибылович вместе с Петром Адамчиком (Piotr Adamczyk) и Полом Леонардом-Морганом (Paul Leonard-Morgan). По звучанию саундтрек к Cyberpunk 2077, будет кардинально отличаться от вселенной «Ведьмака», для создания которого польский композитор объединился с фолк-группой Percival. Его основой стала мрачная, энергичная электронная музыка, записанная преимущественно на аналоговых синтезаторах, в частности легендарном советском «Поливоксе». По словам композиторов, они ориентировались на музыкальную эстетику 80-90-х годов, индастриал, IDM и рейв. В записи принимали участие также известные музыканты, такие как виолончелистка Тина Гуо (Tina Guo) и барабанщик Nine Inch Nails Илан Рубин (Ilan Rubin).

Также в приключенческом боевике на местной радиостанции Ночного города будут звучать композиции виртуальных артистов и коллективов, которых озвучивали вполне реальные исполнители, такие как Grimes, Refused, Run the Jewels, A$AP Rocky, Nina Kraviz и другие. Эта часть саундтрека выйдет в двух частях почти одновременно с игрой: первая — 11 декабря, вторая — спустя неделю, 18 декабря. Напомним, видеоигра Cyberpunk 2077 ожидается 10 декабря.

Марцин Пшибылович (Marcin Przybyłowicz) известен в первую очередь как музыкальный руководитель и ведущий композитор серии игр The Witcher («Ведьмак») и Cyberpunk 2077, а также как звукорежиссер игры The Vanishing of Ethan Carter. Вместе с тем он написал музыку к популярному польскому сериалу «Корона королей» и еще дюжины кинопроектов. Тонкая звукорежиссерская работа Пшибыловича дополняет завораживающую атмосферу и управляет эмоциями игрока. Подробнее с творчеством Марцина Пшибыловича можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.