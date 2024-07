В начале ноября стартовал долгожданный второй сезон сериала «Мандалорец» (The Mandalorian), музыку к которому написал Людвиг Йоранссон. По прошествии четырех эпизодов на всех цифровых площадках стал доступен оригинальный саундтрек. В отличие от первого сезона, когда после каждого эпизода выходил отдельный сборник музыки к нему, в этот раз продюсеры телешоу решили объединить главные мотивы первых четырех эпизодов в один сборник. Это все та же монументальная оркестровая музыка с элементами тревожной электроники, этники и электрогитарой под стать космическому вестерну с напряженными погонями и ожесточенными схватками. Музыкальную тему главного героя традиционно озвучивает блок-флейта. По словам Йоранссона, при написании саундтрека он старался достичь того же эффекта, какой производит музыка композитора Джона Уильямса при просмотре фильмов оригинальной саги «Звездные войны».

Людвиг Йоранссон (Ludwig Göransson) — шведский композитор, обладатель премий «Оскар» и «Грэмми» за музыку к фильму «Черная пантера», автор музыки к таким картинам, как «Довод», «Веном», «Крид: Наследие Рокки», «Полтора шпиона» и «Весь этот мир», сериалам «Мандалорец», «Атланта» и «Сообщество». Кроме того, Людвиг давно и тесно сотрудничает с триумфатором «Грэмми-2019» Childish Gambino. В 2018-м году оба получили номинации за песню Redbone и альбом Awaken, My Love!, спустя год — отхватили сразу две статуэтки за абсолютный хит This is America. Подробнее с творчеством Людвига Йоранссона можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.