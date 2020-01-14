25-я церемония вручения наград «Выбор критиков» состоялась в Санта-Монике. В категории «Лучший саундтрек» одержала победу исландский композитор Хильдур Гуднадоттир за музыку к фильму «Джокер». За приз также боролись Александр Деспла («Маленькие женщины»), Рэнди Ньюман («Брачная история»), Томас Ньюман («1917»), Робби Робертсон («Ирландец») и Майкл Эбелс («Мы»).

Премия «Выбор критиков» (Critics’ Choice Movie Awards) присуждается Ассоциацией кинокритиков, работающих в США и Канаде на телевидении, радио и в интернет-изданиях. В Ассоциацию входят более 400 человек. Объединение считается крупнейшим сообществом критиков в Северной Америке. Награды присуждаются ежегодно за лучшие достижения в кино и на телевидении. Исторически премия является наиболее точным предсказателем номинаций на премию «Оскар».

Александр Деспла (Alexandre Desplat) — один из самых востребованных кинокомпозиторов мира, тонкий и чувственный романтик, способный идеально передать через мелодию сложный характер персонажа. В его послужном списке саундтреки к более чем ста фильмам. Премия «Оскар» за музыку к картинам «Отель “Гранд Будапешт”» и «Форма воды», премия «Золотой глобус» — к драме «Разрисованная вуаль», премия «Сезар» — к драме «Ржавчина и Кость», две статуэтки «Грэмми» — к комедийной драме «Отель “Гранд Будапешт”» и исторической трагикомедии «Король говорит!», а также бесчисленное множество других наград и номинаций. В 2014 году Александр Деспла удостоился чести возглавить жюри 71-го Международного венецианского кинофестиваля. Напомним, что саундтрек композитора к фильму «Маленькие женщины» также вошел в шорт-лист премии «Оскар». Номинанты на премию Американской киноакадемии в свою очередь будут объявлены 13 января. Подробнее с творчеством Александра Деспла можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

Напомним, что номинант премии «Выбор критиков», французский композитор Александр Деспла, впервые выступит в России с программой своих лучших саундтреков к шедеврам кино. 4 февраля маэстро будет дирижировать оркестром CAGMO в Московском международном доме музыки, а на следующий день, 5 февраля, — в Большом зале Консерватории. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/desplat