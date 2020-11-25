Национальная академия искусства и науки звукозаписи США объявила номинантов «Грэмми-2021». 63-я ежегодная церемония вручения престижных наград состоится 31 января в спортивно-развлекательном комплексе Staples Center. В этом году премия вручается в 83 категориях в различных жанрах и направлениях, среди которых как популярная, так и классическая музыка.

В категории «Лучший саундтрек к визуальному представлению» на победу претендуют Макс Рихтер («К звездам»), Джон Уильямс («Звездные войны: Скайуокер. Восход»), Томас Ньюман («1917»), Камаси Вашингтон («Becoming: Моя история») и Хильдур Гуднаудоттир («Джокер»). Исландская виолончелистка также номинируется в категории «Лучшая инструментальная аранжировка или аранжировка а капелла» с композицией Bathroom Dance из фильма «Джокер». А в категории «Лучшая инструментальная композиция» за золотую статуэтку поборется знаменитый французский композитор Александр Деспла с произведением Plumfield из драмы «Маленькие женщины».

Золотые статуэтки «Грэмми» вручаются ежегодно Национальной академией искусства и науки звукозаписи США, начиная с 1958 года, за выдающиеся достижения в области звукозаписывающей индустрии. Это одна из самых престижных наград в профессиональной индустрии, в музыкальном мире она считается эквивалентом «Оскара» и представляет собой позолоченную статуэтку в форме небольшого граммофона.

Александр Деспла (Alexandre Desplat) — один из самых востребованных кинокомпозиторов мира, тонкий и чувственный романтик, способный идеально передать через мелодию сложный характер персонажа. В его послужном списке саундтреки к более чем ста фильмам. Премия «Оскар» за музыку к картинам «Отель “Гранд Будапешт”» и «Форма воды», премия «Золотой глобус» — к драме «Разрисованная вуаль», премия «Сезар» — к драме «Ржавчина и Кость», две статуэтки «Грэмми» — к комедийной драме «Отель “Гранд Будапешт”» и исторической трагикомедии «Король говорит!», а также бесчисленное множество других наград и номинаций. В 2014 году Александр Деспла удостоился чести возглавить жюри 71-го Международного венецианского кинофестиваля. Подробнее с творчеством Александра Деспла можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

В 2021 году Александр Деспла впервые выступит в России с программой своих лучших саундтреков к шедеврам кино. 6 мая французский композитор будет дирижировать оркестром CAGMO в Московском международном доме музыки, а на следующий день, 7 мая, — в Большом зале Консерватории. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/desplat