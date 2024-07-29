Композитор Алессандро Мартире дал концерт в Вилла Балбьянелло в Италии, фото

Композитор Алессандро Мартире выступил с концертом на вилле Балбьянелло в Италии. Это мероприятие, посвящённое музыке и природе, включало концерт «Светящиеся сады» на вилле Балбьянелло в парке Новедрате. На фестивале Lake Endless Joy Festival 2024 зрители наслаждались выступлением пианиста и известного международного композитора Алессандро Мартире, а также талантливой австралийской скрипачки Аннабель Травес.
Композитор Алессандро Мартире дал концерт в Вилла Балбьянелло в Италии, фото29.07.24
Наблюдая за их игрой, гости окунулись в мир волшебства и погружения в музыку. Алессандро Мартире продемонстрировал своё мастерство в уникальном исполнении на фоне естественного ландшафта моццафиато. Его виртуозность на фортепиано позволила установить глубокую связь с музыкой и поэтическим творчеством. Алессандро известен своим умением создавать произведения, которые затрагивают сердца слушателей.
Он также участвовал в различных проектах, включая работы на галерейной площади у озера Комо, озере Стац в Санкт-Морице и на высоте 3000 метров в Бормио. Выбор виллы Казана для проведения концерта в церкви стал идеальным решением для продолжения этой независимой традиции.
Аннабель Трэвес, волшебная скрипачка, привнесла свою неповторимую музыкальность на виллу Казана, оставив незабываемое впечатление на зрителей своей безупречной техникой. Аннабель, победительница Международного конкурса скрипачей в Ланголлене и финалистка конкурса NOMEA, завершила своё обучение под руководством известных музыкантов, таких как Энн Софи Муттер и Максим Венгеров.
Алессандро Мартире (Alessandro Martire) — молодой пианист и композитор-неоклассик из Италии, лауреат престижных международных конкурсов. Его музыка украшает саундтреки к фильмам, театральные постановки и звучит в консерваториях и концертных залах от Гонконга до Бостона.
Фортепианные гармонии выпускника Музыкальной академии Генуи и Колледжа Беркли наполнены особой чувственностью, которая укоренена в классической традиции и современных музыкальных течениях. Исполнение этого талантливого пианиста отличается легкостью и техническим совершенством, авторским подходом к произведению и тонким музыкальным чувством. Мартире играет нежно, вкрадчиво, затрагивая потаенные эмоции и пробуждая фантазию. Подробнее с творчеством Алессандро Мартире можно познакомиться в нашем альманахе композиторов: https://neoclassica.ru/db
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