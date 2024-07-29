Композитор Алессандро Мартире дал концерт в Вилла Балбьянелло в Италии, фото

Он также участвовал в различных проектах, включая работы на галерейной площади у озера Комо, озере Стац в Санкт-Морице и на высоте 3000 метров в Бормио. Выбор виллы Казана для проведения концерта в церкви стал идеальным решением для продолжения этой независимой традиции.