Вышел долгожданный саундтрек Клинта Мэнселла к экранизации классического готического романа Дафны Дюморье «Ребекка» режиссера Бена Уитли от Netflix. Мистическая, красивая музыка британского композитора наполнена теми же эмоциями, что и этот захватывающий женский психологический триллер с запутанным клубком тайн и захватывающими поворотами сюжета. «Ребекка» — дань бессмертной классике Голливуда и новая адаптация детективной истории, самая известная из которых была снята в 1940 году Альфредом Хичкоком. Напомним, недавно культовая драма «Реквием по мечте», музыку к которой написал Клинт Мэнселл, отметила 20-летие.

Клинт Мэнселл (Clint Mansell) начинал вокалистом группы Pop Will Eat Itself, прежде чем познакомился с режиссером Дарреном Аронофски (Darren Aronofsky) и стал работать над саундтреком к его фильму «Пи». С тех пор композитор выступил автором музыки к таким шедеврам, как «Реквием по мечте» (Requiem For A Dream), «Рестлер» (The Wrestler), «Черный лебедь» (Black Swan), «Ван Гог. С любовью, Винсент» (Loving Vincent) и «Высотка» (High Rise). Подробнее с творчеством Клинта Мэнселла можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.