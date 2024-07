Вышла вторая часть альбомного цикла Humanity норвежского композитора, известного по проекту Two Steps From Hell. Он представляет собой серию из семи тематических релизов совершенно новой музыки общей продолжительностью около шести часов, записанной с большим оркестром, хором, а также солистами и вокалистами со всего мира. Каждый посвящен отдельному аспекту человечества, от стремления к разрушению до бесконечной красоты. Humanity Chapter II посвящен эмоциям и вещам, которые объединяют людей вместе, общим целям, таким как семья, вера, дети и увлечения. По мнению композитора, отношения, общие ценности, мечты, надежды и устремления формируют нашу жизнь. Открывает релиз произведение с кириллическим названием «Мир», в записи которого принял участие русский хор.

По словам Томаса, с музыкальной точки зрения Humanity развивает идеи его первых альбомов Sun и Illusions, соединивших современную классическую и электронную музыку, и аккумулирует весь его композиторский опыт последних лет. За оформление цикла отвечает известный британский дизайнер Сэм Хэйлз. Напомним, первая часть цикла Humanity увидела свет летом этого года и была посвящена свободе, силе и единству, в которых сегодня нуждается мир.

Томас Бергерсен (Thomas Bergersen) — норвежский композитор, участник совместного с Ником Фениксом проекта Two Steps From Hell, ответственного за трейлеры практически ко всем кассовым фильмам последнего десятилетия, в числе которых «Аватар», «Сумерки», «Интерстеллар», «Гарри Поттер», «Пираты Карибского моря» и «Люди Икс», а также к десяткам видеоигр и сериалов. Кроме коммерческих работ в дискографии Томаса значатся пять сольных альбомов и более десяти в составе Two Steps From Hell.