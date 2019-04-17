Первую серию заключительного восьмого эпизода «Игры престолов» (Game of Thrones) уже посмотрели 12 миллионов зрителей — это абсолютный рекорд популярности за всю историю сериала. Успех отчасти объясняется благодаря великолепной музыке, автором которой является бессменный композитор франшизы Рамин Джавади (Ramin Djawadi).

Ранее ирано-немецкий композитор в интервью изданию Variety заявлял, что музыка в новом эпизоде ожидается напряженной и эпической, будет новый материал, который еще никто не слышал, но также вернутся и многие ранее звучавшие темы. Есть и переработанные мелодии. Например, главная тема сериала в заключительных титрах первой серии представлена в более медленной версии с прерывистой виолончелью. С развитием сюжета оркестровки стали грандиознее, появилось больше голосов и инструментов. В конце шестого сезона Рамин впервые использовал фортепиано. В восьмом сезоне задействован самый большой оркестр из 60 музыкантов, смешанный хор из 40 вокалистов и хор из 12 детей.

Рамин Джавади известен как автор музыки к таким блокбастерам, как «Железный человек», «Тихоокеанский рубеж», «Битва титанов», «Варкрафт» и «Великая стена», а также к сериалу «Дикий Запад». Выпускник Коллежда Беркли и ученик Ханса Циммера, он получил широкую известность благодаря тому, что является композитором всех эпизодов «Игры престолов» — самого популярного на сегодняшний день сериала в мире. Работа над саундтреком принесла ему престижную премию «Эмми» за музыкальное сопровождение к последней серии седьмого эпизода, получившего название «Дракон и волк». Кроме того, Джавади дважды гастролировал с мировым оркестровым туром по мотивам музыки к сериалу.

После окончания каждого сезона создатели «Игры престолов» выпускают официальный саундтрек на лейбле WaterTower Music, подразделении Warner Music, на котором также выходит музыка Александра Десплы, Дэнни Элфмана, Ханса Циммера, Говарда Шора и других знаменитых кинокомпозиторов. Поэтому даже если в конце восьмого сезона умрут все любимые персонажи, в воспоминаниях останется жить по крайней мере великолепная музыка.