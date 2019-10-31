Композиторы Кристин Отт и Торстен Бёттчер озвучили классику немого американского кинематографа начала XX века о жизни народов Крайнего Севера. В соответствии с духом фильма Кристин решила использовать акустические инструменты, такие как пианино, ударные и гонг. К работе над саундтреком она пригласила Торстена Бёттчера, который дополнил саундтрек экзотическим звучанием ханга, калимбы и диджериду.

Выбор инструментов тесно связан с бурной жизнью главного героя, Нанука, и его семьи. В основе сетлиста — диалог между фортепианными пьесами Отт и игрой Бёттчера на ханге, который наполняет искренностью и красотой каждый миг показанной в фильме повседневности. Отт познакомилась с Бёттчером в 2011 году и была впечатлена его игрой на барабанах. На тот момент Торстен уже сотрудничал с известными музыкантами, джазовыми ансамблями и оркестрами. Первой их совместной работой стал саундтрек к фильму «Табу» (Tabu). Год спустя музыканты сочинили музыку к фильму Роберта Флаэрти.

Документальная лента «Нанук с Севера» (Nanook of the North) рассказывает о повседневной жизни семьи эскимосов, живущих в Гудзоновом заливе. Борьба за жизнь, постоянная смена ночлежек, рыбалка, охота на тюленей … «Волшебство фильма заключается в том, что они не играют чужие роли. Они настоящие», — говорил режиссер Роберт Флаэрти (Robert J. Flaherty) о героях своего фильма. Спокойные композиции Кристины Отт в сочетании с необычными тембрами Торстена Бёттчера соединяют эти образы вместе и свидетельствуют о великой простоте и человечности.

Кристин Отт (Christine Ott) — французская пианистка, вокалистка, специалист по волнам Мартено (электрофону) и композитор. В течение восьми лет была членом ансамбля Яна Тьерсена (Yann Tiersen), играла в составе симфонических оркестров, сотрудничала с группами Tindersticks, Syd Matters и Жан-Филиппом Гудом. Торстен Бёттчер (Torsten Böttcher) — техничный перкуссионист, сотрудничал с известными музыкантами, джазовыми ансамблями и оркестрами.