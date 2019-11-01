В настоящий момент знаменитый кинокомпозитор работает в Польской радиостудии S2 в Варшаве, где с оркестром Sinfonia Varsovia записывает музыку к фильму «Железная кора» (Ironbark) режиссера Доминика Кука (Dominic Cooke), который запланирован к выходу в 2020 году.

Шпионская драма с Бенедиктом Камбербэтчем (Benedict Cumberbatch) и Рэйчел Броснахэн (Rachel Brosnahan) в главных ролях основана на реальных событиях и рассказывает историю британского агента разведки и бизнесмена, который помог ЦРУ внедриться в советскую ядерную программу в годы холодной войны. Гревилл Винн и его связной полковник ГРУ Генштаба Министерства обороны СССР Олег Пеньковский (под кодовым именем Железная кора) предоставили важную разведывательную информацию, положившую конец кубинскому ракетному кризису. В съемках картины также участвует российский актер театра и кино Кирилл Пирогов.

К услугам Абеля Коженевского прибегают такие именитые режиссеры, как Том Форд и Карло Карлеи. Музыкальное сопровождение для своей романтической драмы композитору доверяет сама Мадонна, а аранжировки для альбома — Патрисия Каас. Мэтры Голливуда и польского кинематографа ценят «старомодный» подход Абеля к работе. В то время как большинство его коллег склоняются к использованию синтезаторов, Коженевский упорно стоит на своем — его мелодии для кино почти всегда начинаются со струнных. Подробнее с творчеством Абеля Коженевского можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.