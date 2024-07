Американский композитор и пианист продолжает исследовать смежные с музыкой области и вновь обращается к современному танцу. В новом клипе Чэда хореографы Джейкоби Прюитт и Ханна Стрэйни танцуют под пьесу композитора Waltz in B Minor в балетной студии Haw River Ballroom. Она войдет в новый альбом Лоусона под названием You Finally Knew, который увидит свет уже 11 сентября. Ранее вышел дебютный сингл Prelude in D Major, которое сопровождало стильное черно-белое видео с участием танцоров знаменитой нью-йоркской студии House of Xtravaganza.

Чэд Лоусон (Chad Lawson) — американский пианист и композитор, автор изысканных композиций, объединенных общим названием «Вариации Шопена» и основанных на самых известных фортепианных миниатюрах польского классика. Альбом Лоусона The Chopin Variations достиг первых позиций в чартах iTunes, Amazon и Billboard. Композитор пишет также оригинальную музыку для телевидения – она звучит в сериалах «Ходячие мертвецы», «Дневники вампира» и рекламе ведущих мировых брендов. Подробнее с творчеством Чэда Лоусона можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.