Новый релиз американского пианиста получил название Stay — это путь к внутреннему спокойствию и громкий призыв вздохнуть полной грудью. Полагаясь лишь на фортепиано, Лоусон удерживает хрупкий баланс между внутренним и внешним мирами. Его характерное эмоциональное звучание и эклектичный вкус в полной мере раскрываются в пяти сольных умиротворенных произведениях, с помощью которых автор призывает сделать паузу и восстановить связь с самим собой.

«Картина способна передать тысячу слов, но мелодия навсегда врезается в память. Это саундтрек наших самых запоминающихся моментов в жизни. Песня, звучащая по радио во время первого поцелуя, беззаботный хор летних каникул, нежная колыбельная, когда ребенок вот-вот заснет. Все наши воспоминания заключены в мелодию», — утверждает композитор.

Чэд Лоусон (Chad Lawson) — американский пианист и композитор, автор изысканных композиций, объединенных общим названием «Вариации Шопена» и основанных на самых известных фортепианных миниатюрах польского классика. Альбом Лоусона The Chopin Variations достиг первых позиций в чартах iTunes, Amazon и Billboard. Композитор пишет также оригинальную музыку для телевидения – она звучит в сериалах «Ходячие мертвецы», «Дневники вампира» и рекламе ведущих мировых брендов. Подробнее с творчеством Чэда Лоусона можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.