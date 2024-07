Сборник из 13 неоклассических произведений получил название Flow. В него вошла одна из самых популярных работ исландского композитора For Now I’m Winter в прочтении его немецкого коллеги, пианиста Нильса Фрама, написанная Федерико Альбанезе эксклюзивно для релиза новая пьеса The Lantern, а также ранее изданные произведения Себастьяна Плано, Жан-Мишеля Бле, Люка Говарда и других современных авторов. На физических носителях компиляция Flow выйдет позже цифровой версии и будет приурочена ко Дню музыкального магазина (Record Store Day), который из-за пандемии был перенесен с 18 апреля на осень.

Застенчивый исландец Оулавюр Арналдс (Ólafur Arnalds) многим мэтрам во внуки годится, а уже успел заслужить статус признанного неоклассика. Лауреат премии BAFTA, резидент лейбла Erased Tapes записал несколько авторских альбомов, сопровождение к авангардному балету, активно сотрудничает с режиссерами независимого кино. Хрупкие, атмосферные мелодии композитора украшают и такие кассовые фильмы, как «Родственнички», «Заложница 3», «Голодные игры». Арналдс – поклонник Шопена, обреченный романтик, мастер по части мерцающих, кротких мелодий для пианино, которые неизменно сопровождают струнные и ювелирной тонкости электронные пассажи. Свое звучание он обогащает постепенно, от альбома к альбому добавляя лишь несколько новых красок. Подробнее с творчеством Оулавюра Арналдса можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

Воспитанный на народной аргентинской музыке Себастьян Плано (Sebastian Plano) перенял ее страстность, пронзительный мелодизм и умение передать боль, при этом его творчеству не чужд динамичный ритм и местами даже дисторшн. Работы композитора монументальны, неспешны и раскрываются перед слушателем, словно сюжет масштабной истории, романа или картины. Помимо рояля и множества электронных девайсов, он виртуозно управляется с виолончелью и отмечает, что этот инструмент дает ему необходимую текстуру, которая связывает в воображении слушателя картинку и звук. Подробнее с творчеством Себастьяна Плано можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

Этой осенью композитор Оулавюр Арнладс даст единственный концерт в России, на котором представит свое новое шоу re:act. Выступление знаменитого исландского неоклассика состоится 12 октября в «Крокус Сити Холл»: Информация и билеты: https://neoclassica.ru/arnalds

В свою очередь, аргентинский композитор Себастьян Плано впервые выступит в России с программой своих лучших произведений также осенью. 24 октября он отыграет концерт в Санкт-Петербурге, а на следующий день, 25 сентября, — в Москве. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/plano