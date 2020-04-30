Знакомство с современной классической музыкой похоже на курс корабля во время шторма — если не знать расположения фарватера и не заметить свет маяка, велика вероятность наскочить на риф. Точно также выдающиеся работы талантливых композиторов порой не так-то просто отыскать в океане посредственного материала. Редакция «Неоклассики» берет на себя важную просветительскую миссию и рекомендует ключевые альбомы, без которых невозможно представить жанр.

Читайте подробнее в статье «Лучшие неоклассические альбомы. Часть вторая» в нашей постоянной рубрике «Специальные материалы».

Ознакомиться с материалом можно по ссылке: https://neoclassica.ru/best-albums-02