Итальянский композитор представил новый сингл Lej на борту авиалайнера, после чего дал эксклюзивный концерт на взлетно-посадочной полосе швейцарского регионального аэропорта Лугано-Аньо. Композиция войдет в новый альбом Алессандро под названием Share The World и вдохновлена одноименным летним фестивалем, который с 2019-го проходит на озере Комо по инициативе пианиста. Одной из главных особенностей мероприятия являются выступления на специально оборудованной платформе с роялем, которая дрейфует на водной глади озера. Напомним, что два месяца назад вышел первый сингл Truth с нового альбома итальянского композитора, который увидит свет 28 февраля. Запись проходила в Москве при содействии солистов оркестра Cinema and Game Music Orchestra.

Алессандро Мартире (Alessandro Martire) — молодой пианист и композитор-неоклассик из Италии, лауреат престижных международных конкурсов. Его музыка украшает саундтреки к фильмам, театральные постановки и звучит в консерваториях и концертных залах от Гонконга до Бостона. Фортепианные гармонии выпускника Музыкальной академии Генуи и Колледжа Беркли наполнены особой чувственностью, которая укоренена в классической традиции и современных музыкальных течениях. Исполнение этого талантливого пианиста отличается легкостью и техническим совершенством, авторским подходом к произведению и тонким музыкальным чувством. Мартире играет нежно, вкрадчиво, затрагивая потаенные эмоции и пробуждая фантазию. Подробнее с творчеством Алессандро Мартире можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.