Британская академия кино и телевизионных искусств (The British Academy of Film and Television Arts) назвала номинантов премии BAFTA-2021. В категории «Лучшая музыка к фильму» за золотую маску поборются композиторы Джеймс Ньютон Ховард («Новости со всех концов света»), Эмиль Моссери («Минари»), Энтони Уиллис («Девушка, подающая надежды»), Трент Резнор и Аттикус Росс («Манк») и они же вместе с джазменом Джоном Батистой («Душа»). 74-я церемония вручения наград за заслуги в области британского и мирового кинематографа состоится 11 апреля в Лондоне.

BAFTA — одна из ведущих в мире независимых благотворительных организаций, которая привлекает общественное внимание к лучшим работам в кино, видеоиграх, на телевидении и поддерживает развитие творческих талантов в Великобритании и за рубежом. Посредством собственной премии и круглогодичной программы учебных мероприятий и инициатив, которая включает в себя семинары, мастер-классы, стипендии, лекции и схемы наставничества в Великобритании, США и Азии, BAFTA выявляет и отмечает лучших деятелей культуры, открывает, вдохновляет и воспитывает новые таланты, предоставляет возможности для обучения и творческого сотрудничества. Премию BAFTA нередко называют предвестником успехов «Оскара».

Джеймс Ньютон Ховард (James Newton Howard) — американский кинокомпозитор, музыкальный продюсер и дирижер, автор более 100 саундтреков к фильмам, таким как «Темный Рыцарь», «Явление», «Голодные игры», «Адвокат дьявола», «Шестое чувство». Джеймс — лауреат премий «Эмми», «Сатурн» и «Грэмми», а также многократный номинант на «Оскар» и «Золотой глобус». Он относится к типу композиторов, которые могут справиться с саундтреком для кино любого жанра. В его карьере было много романтических комедий и психологических триллеров, высокобюджетных франшизных блокбастеров и скромных независимых картин. Подробнее с творчеством Джеймса Ньютона Ховарда можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.