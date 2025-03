19 марта — день рождения Карлоса Сипа

Карлос Сипа — немецкий композитор и пианист, известный своим выразительным стилем и отказом от электроники в пользу чистого акустического звучания.

С детства он играл классику, но в подростковом возрасте увлекся альтернативной сценой и стал барабанщиком в хардкор-группе Pangaea. Позже вернулся к фортепиано, что привело к выпуску дебютного альбома "The Monarch and the Viceroy" (2012). Его динамичная и экспрессивная манера игры выделила его среди современных неоклассиков.

В 2013 году Сипа присоединился к лейблу Denovali, а спустя год выпустил второй альбом "All Your Life You Walk". С 2016 года сотрудничает с Warner Classics. Среди вдохновляющих его имен — Дебюсси, Равель, Макс Рихтер и Кшиштоф Пендерецкий.

Сипа продолжает исследовать акустические возможности инструментов и остается одной из ключевых фигур в современной неоклассике.

