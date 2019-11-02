Вышла новая биография Бруно Бавоты (Bruno Bavota) в альманахе композиторов.

Бруно Бавота старается сознательно раздвинуть канонические рамки «итальянской школы», привнося в свою музыку новые краски и свежие идеи. Композитор действует по принципу «меньше романтичного мелодизма, больше смелых экспериментов». Окруженный множеством навесных педалей, эффектов и процессоров во время своих выступлений он порой полагается на чистую импровизацию. Зачастую Бруно создает музыку в режиме реального времени, что делает шоу итальянца интригующими и непредсказуемыми.

Подробнее с творчеством американского композитора можно ознакомиться по ссылке: https://neoclassica.ru/bavota



