В ближайшую неделю увидят свет сразу три сингла, предваряющие выход нового альбома талантливого корейского композитора и пианиста. Уже сейчас можно послушать композицию Marionette, 7 ноября выйдет Oriental, 12 ноября — Like Rain in Your Mind.

Сингл Marionette на всех площадках: https://bnd.lc/jiho

Новый альбом Шина Джихо называется The Momentist и запланирован к выходу в начале 2020 года. По словам музыканта, он передает важность каждого жизненного момента, которые вдохновляют Шина на творчество — и эмоциями от переживания этих мгновений композитор хочется поделиться с поклонниками с помощью своей музыки. Гипнотическая и в то же время душещипательная пьеса Marionette повествует о зависимости человека от различных обстоятельств и других людей, влияющих на его судьбу. Oriental Джихо сочинил буквально за час во время работы над альбомом в России и посвятил тем периодам, когда он находится вдали от дома. Наконец, в Like Rain in Your Mind, словно оправдывая выбранное название, композитор музыкальными средствами описывает свои ощущения от дождя. В оформлении обложек синглов были использованы фрагменты картины выдающегося современного русского художника Андрея Ремнева — «Пятый сезон».

Виртуозности и универсальности Шина Джихо на корейской сцене нет равных. Пианист, композитор, киноактер, он начал играть на пианино в возрасте четырех лет — и это стало смыслом всей его жизни. В юности он уже дирижировал школьным оркестром и дважды был удостоен награды из рук Президента США за достижения в исполнительском искусстве, прежде чем поступить в Школу музыки Джейкобса и Колледж Беркли — самые престижные музыкальные учебные заведения Америки. По-настоящему влюбить в себя аудиторию он смог благодаря глубоким, искренним, эмоциональным произведениям для фортепиано и струнных. Подробнее с творчеством Шина Джихо можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

Сегодня начинается большой тур Шина Джихо по городам России, который охватит Новосибирск, Екатеринбург, Уфу, Москву, Казань, Санкт-Петербург, Краснодар и Ростов-на-Дону. Узнать подробности и успеть приобрести последние билеты можно на официальной станице композитора на «Неоклассике»: https://neoclassica.ru/jiho