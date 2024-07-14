11 июля отмечает день рождения Нил Акри, композитор World of Warcraft, Diablo III, Starcraft II и REND

11 июля отмечает день рождения Нил Акри!

Нил Акри (Neal Acree) — один из самых разноплановых и универсальных композиторов кино и видеоигр. Стиль американца узнаваем благодаря умению сочетать традиционное оркестровое звучание с электронным саундом. Мировой славы и лидирующих позиций в профессии он добился благодаря своим непрестанным экспериментам и широкому набору инструментов и звуков. Нил написал музыку к более чем 20 фильмам, особняком среди которых стоят три сезона сериала «Звездные врата», а также популярным видеоиграм, таким как Revelation, нескольким частям World of Warcraft, Diablo III, Starcraft II и REND при участии Эйнара Селвика. Подробнее с творчеством Нил Акри можно познакомиться в нашем альманахе композиторов: https://neoclassica.ru/db