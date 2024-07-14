11 июля отмечает день рождения Нил Акри, композитор World of Warcraft, Diablo III, Starcraft II и REND

11.07.24

11 июля отмечает день рождения Нил Акри!

Нил Акри (Neal Acree) — один из самых разноплановых и универсальных композиторов кино и видеоигр. Стиль американца узнаваем благодаря умению сочетать традиционное оркестровое звучание с электронным саундом. Мировой славы и лидирующих позиций в профессии он добился благодаря своим непрестанным экспериментам и широкому набору инструментов и звуков. Нил написал музыку к более чем 20 фильмам, особняком среди которых стоят три сезона сериала «Звездные врата», а также популярным видеоиграм, таким как Revelation, нескольким частям World of Warcraft, Diablo III, Starcraft II и REND при участии Эйнара Селвика. Подробнее с творчеством Нил Акри можно познакомиться в нашем альманахе композиторов: https://neoclassica.ru/db

CAGMO представляет концерты с оркестром на основе произведений из Warcraft. Купить билеты на концерт «Симфония Warcraft» можно на сайте https://cagmo.ru/wcf

Ближайшие концерты:

5 сентября - Петербург, Дворец Белосельских-Белозерских, билеты https://cagmo.ru/c/wcf-spb-24-09-05-19-2

7 сентября - Москва, Дом Кино, билеты https://cagmo.ru/c/wcf-msk-24-09-07-19

Все фэнтези концерты при участии струнного и симфонического оркестров, хора и фортепиано по мотивам серий знаменитых игр: Heroes Of Might & Magic, The Witcher, Lineage 2, Warcraft, Honkai: Star Rail, Genshin Impact, The Elder's Scrolls и др. доступны по ссылке https://cagmo.ru/gamecon. За Азерот! До встречи на концертах CAGMO!

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