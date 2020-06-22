Полная запись исторических концертов Джона Уильямса в Венской филармонии станет доступна в формате альбома 14 августа. По словам легендарного композитора, приглашение работать со всемирно известным симфоническим коллективом стало «одной из величайших наград в его жизни». Уже сегодня можно посмотреть видео к первому синглу, на котором оркестр под управлением маэстро исполняет знаменитый «Имперский марш» из космической саги «Звездные войны».

В январе 2020 года Джон Уильямс пополнил и без того невероятно длинный список своих достижений дебютом в Венской филармонии. Легенда Голливуда и всемирно известный оркестр, к которому присоединилась скрипачка Анне-Софи Муттер (Anne-Sophie Mutter), исполнили культовые саундтреки из фильмов, в числе которых «Звездные войны», «Гарри Поттер», «Индиана Джонс» и «Парк юрского периода». Оба концерта в Музикферайне стали также первыми выступлениями композитора в континентальной Европе за всю его многолетнюю карьеру.

Если кому-то и незнакомо имя композитора Джона Уильямса (John Williams), с высокой долей вероятности он сможет напеть хотя бы один из мотивов американского композитора — настолько глубоко его музыка укоренилась в общественном сознании наряду с самыми узнаваемыми артефактами мировой поп-культуры. Именно Уильямс сочинил музыку для «Звездных войн», «Индианы Джонс», «Гарри Поттера», «Супермена», «Парка Юрского периода», «Инопланетянина», «Один дома» и еще десятков других фильмов, которые смотрел каждый. Подробнее с творчеством Джона Уильямса можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.