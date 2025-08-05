Людовико Эйнауди собирает голосовые сообщения слушателей с их историями о лете для звуковой инсталляции

Итальянский композитор Людовико Эйнауди объявил о запуске нового творческого проекта — звуковой инсталляции, основанной на воспоминаниях его слушателей о лете. Работа станет частью предстоящих зимних концертов в миланском Teatro Dal Verme, запланированных на конец 2025 года.

Инсталляция Summer Portraits будет размещена в малом зале театра, под основной концертной площадкой. Её основой станут голосовые сообщения, которые Эйнауди приглашает присылать всех желающих.

Собранные записи станут частью звукового пространства, которое Эйнауди курирует лично. Проект задуман как медитативная инсталляция, отражающая многоголосую память о лете — через индивидуальные истории и интонации людей со всего мира.

Зрители, посетившие Teatro Dal Verme зимой, смогут не только услышать музыку Эйнауди в большом зале, но и погрузиться в атмосферу лета, отражённую через аудиопортреты слушателей в инсталляции.

Отправка сообщений открыта по форме на официальном сайте композитора.

«Здравствуйте, друзья!

На связи Людовико — 9 июля 2025 года. Сейчас я в полёте между Дублином и Эдинбургом, почти на финишной прямой этого замечательного летнего тура.

Я хотел бы лично сообщить вам, что мы уже начали подготовку к зимним концертам, особенно к традиционным выступлениям в конце года в театре Teatro Dal Verme в Милане.

Помимо основного концерта в большом зале — где вас ждут сюрпризы и интересные изменения в программе — мы готовим специальную инсталляцию в нижнем, малом зале театра. Её тема — портреты лета, созданные из ваших воспоминаний.

Я приглашаю вас принять участие в этом проекте. Отправьте короткое голосовое сообщение на любом языке — расскажите о чём-то, связанном с летом: событии этого года, тёплом воспоминании из прошлого или, возможно, лете, о котором вы мечтаете.

Ваши голоса, в сочетании с другими звуками, станут частью звуковой инсталляции, которую я лично буду курировать.

Спасибо всем, кто решит поделиться своей историей. Очень надеюсь, что вы присоединитесь.

С теплом, Людовико».