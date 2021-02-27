Весной на большие экраны выйдет перезапуск культового боевика 90-х «Мортал Комбат» (Mortal Kombat), оригинальную музыку к которому напишет британский композитор Бенджамин Уоллфиш. Картина станет режиссерским и продюсерским дебютом Саймона Маккуойда (Simon McQuoid) в кино. В трейлере фильма показаны знакомые поклонникам франшизы видеоигр персонажи: Коул Янг, Шан Цзун, Саб-Зиро, Джакс, Соня Блейд, Лорд Рейден, Лю Кан, Кун Лао, Смоук и Кано. Картина должна была выйти в мировом прокате 15 января, однако из-за пандемии премьера была отложена на 16 апреля.

Бенджамин Уоллфиш (Benjamin Wallfisch) — британский композитор, дирижер и пианист, член Королевской академии музыки в Лондоне, автор музыки более чем к 60 фильмам, среди которых «Шазам!», «Проклятие Аннабель», «Хеллбой», «Бегущий по лезвию 2049». В 2017 году совместно с Фарреллом Уильямсом и Хансом Циммером номинировался на «Золотой глобус» за музыку к биографической драме «Скрытые фигуры». Бенджамин тесно сотрудничает с Remote Control Productions — фирмой Ханса Циммера, занимающейся созданием музыки к фильмам и видеоиграм.