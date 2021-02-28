Испанский композитор опубликовал полную запись своего февральского концерта, который состоялся в рамках программы ENCAJA2 в театре Ховельянос в Хихоне (Teatro Jovellanos). На сцене к Нико присоединились виолончелист и музыкант, который отвечал за синтезаторы и электрогитару. Недавно стало известно, что Касаль сочинил музыку к фильму «Блуждающее сердце» (Errante Corazón) режиссера Леонардо Бжезицки (Leonardo Brzezicki), а в настоящее время записывает свой новый альбом. Предыдущий, студийный дебют, под названием Alone композитор выпустил в 2019 году.

Нико Касаль (Nico Casal) — испанский композитор, выпускник Лондонского городского университета по классу киномузыки, автор саундтреков к многочисленным фильмам, включая удостоенную «Оскара» короткометражку «Заика» и испанский фильм Netflix «Воскресная болезнь», музыкального сопровождения к рекламной кампании профессиональной футбольной лиги Испании La Liga и теннисного турнира Wimbledon. В 2019 году Нико выпустил дебютный альбом под названием Alone.