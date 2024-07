Сразу три исландских композитора — Атли Орварссон, Скули Сверриссон и Sin Fang — приняли участие в коллаборации оркестра SinfoniaNord и лейбла INNI. Каждый из них записал по одному произведению. В Alltaf к Скули присоединилась певица Олёф Арналдc (Ólöf Arnalds), сестра известного исландского композитора Оулавюра Арналдса и бывшая участница гастролирующего состава неоклассического ансамбля múm.

«Я сотрудничал с Sinfonia Nord в течение последних нескольких лет в рамках кинопроектов, а также над моим сольным альбомом You Are Here, и эта новая захватывающая серия синглов от INNI является прекрасным дополнением к этой работе. Есть что-то в записи в Акюрейри, месте необычайной природной красоты и спокойствия, спрятанном далеко на севере Исландии, что придает особую атмосферу и уникальное звучание. Такое камерное, искреннее и личное, но в то же время универсальное и актуальное», — говорит продюсер проекта, композитор Атли Орварссон.

Выросший в небольшом городке Акурейри на севере Исландии Атли Орварссон (Atli Örvarsson) рано переехал в Лос-Анджелес, чтобы продолжить карьеру композитора. Там он активно работал вместе с плодовитым ветераном телевидения Майком Постом и легендой Голливуда Хансом Циммером, благодаря чему начал карьеру, став автором саундтреков к более чем 40 фильмам и бесчисленному количество телешоу. В 2014 году Атли решил вернуться на родину, где построил собственный студийный комплекс и начал сотрудничество с оркестром Sinfonia Nord, который участвовал в записи музыки ко многим известным фильмам и театральным постановкам.

В мире кино семикратный лауреат Icelandic Music Awards Скули Сверриссон (Skúli Sverrisson) сотрудничал со многими выдающимися композиторами, среди которых особое место занимают Йохан Йоханнссон («Убийца», «Мэнди») и Рюити Сакамото («Выживший»), гастролирующим участником группы которого исландец также являлся. Более десяти лет он тесно сотрудничал с Лори Андерсон, играл с легендой фри-джаза Вададой Лео Смитом и другими революционерами, такими как Джон Хассел, Дэвид Сильвиан и Арто Линдси, а также с новыми композиторами и исполнителями, такими как Хильдур Гуднадоуттир и Сидсель Эндресен. Скули известен своей игрой на басу на альбомах Blonde Redhead, продюсированием пластинок певицы Олёф Арналдc, совместной работой с трубачом Арве Хенриксеном, вокальной группой Trio Mediæval и Кьяртаном Свейнссоном из Sigur Rós.

Внезапно появившись на радарах исландской музыкальной сцены в начале 2000-х, этот скромный, но одаренный композитор начал свою карьеру в визуальном искусстве, киномузыке и рекламе. Синдри Мар Сигфуссон (Sindri Már Sigfússon), больше известный под псевдонимом Sin Fang, выпустил шесть студийных альбомов, а также бесчисленное количество совместных работ с другими музыкантами. Он является сооснователем коллективов Seabear, Gangly и Team Dreams.