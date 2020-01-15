Арво Пярт, который на протяжении последних восьми лет считался самым исполняемым современным композитором в мире, в 2019 году уступил первое место американскому композитору Джону Уильямсу. Согласно базе данных событий классической музыки Bachtrack, наиболее исполняемыми современными композиторами в мире в 2019 году помимо Уильямса и Пярта стали Джеймс Макмиллан (James MacMillan), Филип Гласс (Philip Glass), Джон Адамс (John Adams), Дьёрдь Куртаг (György Kurtág), Эрик Уитакр (Eric Whitacre), Джон Раттер (John Rutter), Томас Адес (Thomas Adès) и Стив Райх (Steve Reich). Сервис приводит ежегодную статистику, которая показывает, сколько раз была исполнена работа того или иного композитора. Согласно последним данным, на 20-24% концертов в США и Швеции сейчас звучат произведения ныне живущих композиторов, тогда как в Австрии и Японии этот показатель не превышает 9%. По России подобная статистика отсутствует.

Арво Пярт (Arvo Pärt) — один из самых значимых музыкантов XX века. Живая легенда, культовый композитор для нескольких поколений, выдающийся мыслитель и философ от мира музыки. На протяжении долгой творческой карьеры Пярт склонялся к разным музыкальным течениям, идеологиям, но до конца не разделил ни одно из них. Ближе всего он был к минимализму, но его минимализм — это не аскетичные арт-манифесты американских или немецких композиторов. В музыке Арво Пярта много духовного, человеческого. Оттого ее называют сакральным минимализмом. Подробнее с творчеством Арво Пярта можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

Если кому-то и незнакомо имя композитора Джона Уильямса (John Williams), с высокой долей вероятности он сможет напеть хотя бы один из мотивов американского композитора — настолько глубоко его музыка укоренилась в общественном сознании наряду с самыми узнаваемыми артефактами мировой поп-культуры. Именно Уильямс сочинил музыку для «Звездных войн», «Индианы Джонс», «Гарри Поттера», «Супермена», «Парка Юрского периода», «Инопланетянина», «Один дома» и еще десятков других фильмов, которые смотрел каждый. Подробнее с творчеством Джона Уильямса можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

Напомним, что саундтрек к девятому эпизоду «Звездных войн» вошел в шорт-лист премии «Оскар-2020». Читайте также статью о великих саундтреках из кино про бескрайний космос в нашей рубрике «Специальные материалы».