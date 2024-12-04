На BBC Radio вышла новая серия плейлистов Ultimate Calm от Оулавюра Арналдса04.12.24
Исландский композитор Оулавюр Арналдс представил новую серию плейлистов Ultimate Calm на BBC Radio. Эти музыкальные подборки посвящены одной из самых ценных вещей в современном мире — поиску спокойствия и тишины. В каждой серии Арналдс делится произведениями, которые используют паузы, тишину и пространство как инструмент для создания глубокого ощущения умиротворения и гармонии.
Плейлисты включают композиции от таких артистов, как Хелена Базилова, Jónsi и JJJJJerome Ellis. Особое внимание в серии уделено «птичьим песням» — звукам природы, которые вдохновляют человечество веками. Среди композиторов, чьи произведения перекликаются с этой темой, — Патрисия Вульф, Отторино Респиги, а также дуэт Катрин Финч и Секу Кейта.
Помимо этого, валлийская электронная музыкантка и продюсер Келли Ли Оуэнс делится своим любимым треком — композицией, наполненной вихревыми синтезаторами, которая, по её словам, дарит ей ощущение полного покоя и свободы. Также в одной из серий можно услышать необычный трек певца и мультиинструменталиста Джейкоба Колльера: он представляет полевую запись, сделанную во время концерта в Хельсинки, показывая, как хаос может быть источником спокойствия.
Серия Ultimate Calm — это возможность найти музыкальное убежище, где звуки природы и мелодии помогают слушателям отключиться от повседневной суеты и обрести внутреннюю гармонию. Арналдс, известный своей минималистичной и атмосферной музыкой, вновь исследует влияние звуковой среды на эмоциональное состояние и приглашает слушателей присоединиться к этому путешествию через музыку.
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Подробнее с творчеством Оулавюра Арналдса можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.
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