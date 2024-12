Исландский композитор Оулавюр Арналдс представил новую серию плейлистов Ultimate Calm на BBC Radio. Эти музыкальные подборки посвящены одной из самых ценных вещей в современном мире — поиску спокойствия и тишины. В каждой серии Арналдс делится произведениями, которые используют паузы, тишину и пространство как инструмент для создания глубокого ощущения умиротворения и гармонии.

Плейлисты включают композиции от таких артистов, как Хелена Базилова, Jónsi и JJJJJerome Ellis. Особое внимание в серии уделено «птичьим песням» — звукам природы, которые вдохновляют человечество веками. Среди композиторов, чьи произведения перекликаются с этой темой, — Патрисия Вульф, Отторино Респиги, а также дуэт Катрин Финч и Секу Кейта.

Помимо этого, валлийская электронная музыкантка и продюсер Келли Ли Оуэнс делится своим любимым треком — композицией, наполненной вихревыми синтезаторами, которая, по её словам, дарит ей ощущение полного покоя и свободы. Также в одной из серий можно услышать необычный трек певца и мультиинструменталиста Джейкоба Колльера: он представляет полевую запись, сделанную во время концерта в Хельсинки, показывая, как хаос может быть источником спокойствия.

Серия Ultimate Calm — это возможность найти музыкальное убежище, где звуки природы и мелодии помогают слушателям отключиться от повседневной суеты и обрести внутреннюю гармонию. Арналдс, известный своей минималистичной и атмосферной музыкой, вновь исследует влияние звуковой среды на эмоциональное состояние и приглашает слушателей присоединиться к этому путешествию через музыку.

Подробнее с творчеством Оулавюра Арналдса можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.