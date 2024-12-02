Федерико Альбанезе поделился трейлером к альбому Blackbirds and the Sun of October

Федерико Альбанезе поделился трейлером к альбому Blackbirds and the Sun of October02.12.24
Итальянский композитор Федерико Альбанезе представил трейлер к своему альбому Blackbirds and the Sun of October, выход которого запланирован на 7 февраля 2025 года.
Этот короткий документальный фильм, снятый режиссером Марко Жеанненом, раскрывает атмосферу процесса создания музыки для будущей пластинки.
В трейлере показаны будни Альбанезе, его прогулки, встречи с друзьями и моменты, проведенные за роялем. Сам композитор отмечает, что проект вдохновлен окружающим миром и осенним настроением. Альбом сочетает в себе фортепианные партии, электронные и оркестровые элементы, создавая меланхоличный и умиротворяющий звук.
Как отметил сам Федерико, трейлер передает его взгляд на творческую жизнь. Музыка альбома, в том числе заглавная композиция, впитала осенние мотивы и красоту этого времени года:
«Сегодня я хочу поделиться с вами коротким документальным трейлером, который мы создали для моего грядущего альбома. Он был снят Марко Жанненом прошлым летом, на финальном этапе работы над альбомом. Марко тихо и ненавязчиво сопровождал меня в повседневной жизни: с раннего утреннего кофе до прогулки по городу, поездок по стране и встреч с друзьями. Это краткий взгляд на мою жизнь в месте, которое на протяжении всего времени вдохновляло этот проект».
Подробнее с творчеством Федерико Альбанезе можно познакомиться в нашем альманахе композиторов.
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