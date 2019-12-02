Несмотря на то, что христианское значение Рождества сегодня для многих семей находится на втором плане, рождественская музыка остается важной частью праздника. Многие композиторы на Западе вовсю готовятся к торжеству и уже начинают потихоньку выпускать тематические альбомы и композиции. Одни переигрывают стандарты, другие же пишут оригинальные композиции в надежде на то, что они если и не получат статус вневременных, то по-крайней мере принесут праздничное настроение в дома слушателей.

Одним из таких композиторов стал Флориан Кристл, заблаговременно выпустивший новую трехминутную пьесу под названием Joy to the World Variation, которая является авторской интерпретацией одноименной популярной рождественской мелодии. Немецкому пианисту по традиции аккомпанирует струнный ансамбль.

Страстная, увлеченная манера игры Флориана Кристла демонстрирует всепоглощающую любовь композитора к музыке. В его чарующих инструментальных скетчах есть место и выразительным мелодиям, и живому драйву, и романтической искренности. Импровизация является главным творческим методом Флориана, а сочинение для него — глубоко личный, почти интимный процесс, во время которого композитор остается наедине со своей музыкой и мыслями. Подробнее с творчеством Флориана Кристла можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

В следующем году Флориан Кристл вернется в Россию и выступит в сопровождении струнных с программой своих лучших произведений и композициями из нового альбома, который выйдет в 2020 году. Информация и билеты: https://neoclassica.ru/christl