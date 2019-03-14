В мире ежегодно устраивают огромное количество самых разнообразных фестивалей классической музыки. Но есть те, которые больше других поражают воображение своей богатой, оригинальной программой, представительным составом участников и способностью тонко чувствовать нерв времени. Мы собрали самые значимые мировые фестивали, которые нельзя пропустить ни одному поклоннику неоклассики.

Вышла статья «Зарубежные фестивали неоклассики, которые нельзя пропустить» в нашей постоянной рубрике «Специальные материалы». Ознакомиться с материалом можно по ссылке: https://neoclassica.ru/festivals