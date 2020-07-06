Британский композитор объявил о скором выходе нотного сборника Alexis Ffrench: The Sheet Music Collection, в который будут включены сольные версии его произведений для фортепиано. Специально для эксклюзивного 144-страничного издания музыкант подготовил предисловие, учебные заметки и описание каждой работы. В сборник войдут ноты 25 самых популярных произведений из альбомов Evolution и Dreamland, а также из бэк-каталога пианиста. Специально к этому событию он приурочил серию релизов, в рамках которых в одиночку исполняет произведения из своего последнего альбома Dreamland.

У знаменитого своим изысканным сочетанием неоклассики с элементами черной музыки Алексиса Френча (Alexis Ffrench) грандиозные амбиции — этот необыкновенный пианист и композитор с тонким чувством стиля стремится доставить радость миру смутных времен, изменить отношение людей к классической музыке, сделав ее более демократичной и актуальной. Черная шляпа, очки в аккуратной оправе, модный пиджак или бежевая куртка — непременные атрибуты сценического образа выпускника Школы Перселла, Гилдхоллской школы музыки и театра и Королевской музыкальной академии, самых престижных образовательных учреждений Великобритании. Даже розовый рояль, который часто мелькает в клипах Френча, смотрится элегантно и не выглядит китчем. Подробнее с творчеством Алексиса Френча можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.