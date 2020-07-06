Знаменитый итальянский композитор скончался в возрасте 91 года в результате осложнений, вызванных переломом после падения. Ранее он был госпитализирован в одну из больниц Рима. Кроме того, в последние годы Морриконе испытывал серьезные проблемы со спиной, в связи с чем проходил лечение.





Эннио Морриконе похоронят на частной церемонии, говорится в заявлении его семьи. Родственники также отметили, что маэстро до самой смерти сохранил полную ясность ума, попрощался с женой Марией, которая с преданностью сопровождала его в личной и профессиональной жизни и была рядом с ним до последнего момента, поблагодарил детей и внуков за любовь и заботу, которые они ему подарили.

Эннио Морриконе (Ennio Morricone) — один из самых известных и влиятельных композиторов за всю историю кинематографа. Написав за 60-летнюю карьеру более 500 саундтреков, он успел поработать с величайшими кинорежиссерами, от Бертолуччи и Торнаторе до Альмодовара и Тарантино. Славу и мировое признание ему принесли работы в «спагетти-вестернах» его бывшего одноклассника Серджио Леоне, самая коммерчески успешная из которых — саундтрек к фильму «Однажды на Диком Западе», разошедшийся в количестве десяти миллионов копий по всему миру. Именно в этих фильмах Морриконе впервые продемонстрировал свой неповторимый стиль, во многом изменивший историю киномузыки: необычное сочетание инструментов и немузыкальных звуков, неожиданные композиционные решения, контрастные текстуры и резкие ритмические скачки. Подробнее с творчеством Эннио Морриконе можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.