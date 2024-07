18 декабря завершился второй сезон сериала «Мандалорец» (The Mandalorian), музыку к которому написал Людвиг Йоранссон. По этому случаю на всех цифровых площадках стала доступная вторая часть оригинального саундтрека, в который вошли главные мотивы 5-8 эпизодов. Они выдержаны в том же фирменном стиле, что и предыдущий сборник — эпическая симфоническая музыка с элементами тревожной электроники, этники и электрогитарой под стать космическому вестерну с напряженными погонями и ожесточенными схватками.

Музыка шведского композитора несомненно добавила очарования и спокойным моментам, и напряженным поворотам сюжета — под неё герои размахивали лазерными мечами, сражались с роботами и побеждали песчаного дракона. С помощью блок-флейты в основной музыкальной теме — инструмента, который обычно ассоциируют с занятиями в музыкальной школе — он придумал уникальное, с первых нот узнаваемое звучание, перевернув привычное представление о том, какой может быть музыка «Звездных войн». Напомним, первая часть саундтрека ко второму сезону сериала «Мандалорец» увидела свет в ноябре.

Людвиг Йоранссон (Ludwig Göransson) — шведский композитор, обладатель премий «Оскар» и «Грэмми» за музыку к фильму «Черная пантера», автор музыки к таким картинам, как «Довод», «Веном», «Крид: Наследие Рокки», «Полтора шпиона» и «Весь этот мир», сериалам «Мандалорец», «Атланта» и «Сообщество». Кроме того, Людвиг давно и тесно сотрудничает с триумфатором «Грэмми-2019» Childish Gambino. В 2018-м году оба получили номинации за песню Redbone и альбом Awaken, My Love!, спустя год — отхватили сразу две статуэтки за абсолютный хит This is America. Подробнее с творчеством Людвига Йоранссона можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.