Загадка синглов O I End и About Coming and Leaving Нильса Фрама получила неожиданное, но вполне логическое продолжение. Без каких-либо анонсов знаменитый немецкий композитор и пианист выпустил новый альбом Graz, который является записью его сессий в многофункциональном комплексе MUMUTH Университета музыки и исполнительских искусств Граца (University of Music and Performing Arts Graz) в рамках дипломной работы Томаса Гейгера «Разговоры для фортепиано и комнаты» в 2009 году. Альбом состоит из девяти фортепианных произведений, которые никогда раньше не издавались, за исключением Went Missing и Hammers, выходивших в составе альбома Spaces в 2013 году. В Graz включена версия Hammers с вокалом давнего друга и коллеги Фрама, американского композитора Питера Бродерика.

«Я помню, как на сессиях в Граце мне приходилось буквально выжимать музыку из рояля, — вспоминает Нильс. — И хотя сегодня мне нравится слушать эти записи, тогда я отложил их в долгий ящик. Они звучат как гораздо более молодая версия меня, и многие музыкальные выражения того времени было бы невозможно воспроизвести сегодня». Напомним, буквально в конце прошлого года немецкий композитор выпустил фильм «Путешествие с Нильсом Фрамом» (Tripping with Nils Frahm) и одноименный концертный альбом.

Многочисленные поклонники и пресса не первый год вводят Нильса Фрама (Nils Frahm) в ранг «живой иконы» неоклассики. Сам музыкант шумиху вокруг своей персоны объясняет легко: сегодня тишина более радикальна, чем шум. В эпоху громкой и нединамичной музыки берлинский музыкант предлагает аудитории нечто полностью противоположное. В его камерных шоу важна каждая деталь – стук и шорох, а нерв при исполнении композиций порой натянут до предела. Нильс Фрам не только изобретательный композитор, но и потрясающий исполнитель. На концертах он ловко управляется с грудой клавишных инструментов и синтезаторов, с драм-машинами и семплерами. Подробнее с творчеством Нильса Фрама можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.