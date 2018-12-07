Французский композитор претендует на награды за лучший саундтрек к визуальному представлению, лучшую инструментальную композицию и лучшую инструментальную аранжировку или аранжировку а капелла. Все три — за музыку к фильму режиссера Гильермо Дель Торо «Форма воды». Помимо него за кинонаграды в том числе поборются Джон Уильямс («Звездные войны: Последние джедаи»), Людвиг Йоранссон («Черная пантера»), Майкл Джаккино («Тайна Коко»), Ханс Циммер и Бенджамин Уолфиш («Бегущий по лезвию 2049»).



Американская академия звукозаписи назвала номинантов на премию «Грэмми» 7 декабря в эфире телеканала CBS. 61-я церемония вручения премии Американской академии звукозаписи состоится в спортивно-развлекательном комплексе Staples Center в Лос-Анджелесе 10 февраля 2019 года.

Александр Деспла — один из самых востребованных кинокомпозиторов мира, тонкий и чувственный романтик, способный идеально передать через мелодию сложный характер персонажа. В его послужном списке саундтреки к более чем ста фильмам и бесчисленное множество наград и номинаций. Маэстро уже является обладателем двух статуэток «Грэмми» — к комедийной драме «Отель “Гранд Будапешт”» (2014) и исторической трагикомедии «Король говорит!» (2010).

