Классическая музыка, как хорошее вино, с годами становится только ценнее. Не теряя глубины ощущений, жанр неизбежно эволюционирует под воздействием технологического прогресса и новых культурных ориентиров. Грандиозные замыслы композиторов прошлого порой приобретают совершенно иное, отличное от оригинальных произведений звучание. Редакция “Неоклассики” составила подборку работ современных авторов, которые предлагают по-новому взглянуть на достижения великих предшественников.

Читайте подробнее в первой части цикла статей «Шедевры классики, переосмысленные неоклассиками» в нашей постоянной рубрике «Специальные материалы».



Ознакомиться с материалом можно по ссылке: https://neoclassica.ru/5reworks-01