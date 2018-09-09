Молодой итальянский пианист, виртуоз-неоклассик весной вернется в Россию. В этот раз маршрут звезды современной академической музыки пролегает через Тюмень, Барнаул, Саратов и Пензу. Композитор в сопровождении струнной секции исполнит свои лучшие произведения и пьесы из последнего альбома “Flames of Joy”, наполенные душевной энергетикой и знаменитым итальянским темпераментом.
Расписание тура:
12 марта – Тюмень – Органный зал Тюменской филармонии
15 марта – Барнаул – Концертный зал Алтайского государственного института культуры
18 марта – Саратов – Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова
20 марта – Пенза – Органный зал Пензенской филармонии
Ознакомиться с творчеством артиста и приобрести билеты на концерты можно здесь.