Молодой итальянский пианист, виртуоз-неоклассик весной вернется в Россию. В этот раз маршрут звезды современной академической музыки пролегает через Тюмень, Барнаул, Саратов и Пензу. Композитор в сопровождении струнной секции исполнит свои лучшие произведения и пьесы из последнего альбома “Flames of Joy”, наполенные душевной энергетикой и знаменитым итальянским темпераментом.

Расписание тура:

12 марта – Тюмень – Органный зал Тюменской филармонии

15 марта – Барнаул – Концертный зал Алтайского государственного института культуры

18 марта – Саратов – Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова

20 марта – Пенза – Органный зал Пензенской филармонии

Ознакомиться с творчеством артиста и приобрести билеты на концерты можно здесь.