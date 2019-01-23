Отрицая любые попытки использования аудиоаппаратуры и синтезированного звука, Игорь Хабаров является строгим адептом акустики и выжимает максимум возможностей из концертного рояля. В настоящее время петербургский композитор активно работает над собственным вокально-струнным проектом и готовит дебютный полноформатный релиз. Редакция “Неоклассики” расспросила Игоря об источниках вдохновения и о том, как инженерное образование влияет на творческий процесс.

Читайте блиц-интервью с Игорем Хабаровым на нашем сайте: https://neoclassica.ru/khabarov-blitz