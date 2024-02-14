Новый альбом Дастина О’Хэллорана, “1001”, уже доступен для предварительного заказа в разнообразных физических форматах! Ограниченное издание виниловой пластинки с подписанной открыткой, винил и компакт-диск теперь можно заказать через Deutsche Grammophon – DG – с официальным релизом намеченным на 22 марта. Подробности и возможность оформить заказ доступны по ссылке: https://dg.lnk.to/1001.

Ожидается, что музыкальный мир сотрясется с выходом нового альбома от талантливого композитора Дастина О’Хэллорана. “1001”, как заявлено, не просто музыкальное произведение, а исследование природы человеческого разума и технологического прогресса, а также влияния искусственного интеллекта на нашу жизнь. Этот музыкальный проект задает важные вопросы о сущности человечности в мире, где технологии становятся все более важной частью нашего бытия. По словам самого О’Хэллорана, “1001” стал возможностью порвать с прошлым и исследовать новые способы выразить себя через музыку.

Записанный в студии RRO в Рейкьявике, альбом объединяет в себе мастерство композитора, скрипичных звуков Брайана Сенти, электронные эксперименты Пола Корли и мощь оркестровых аранжировок Будапештской художественной академии под руководством Романа Винуэсы. “1001” обещает стать пространством для “намеренного прослушивания”, где каждый трек предоставит слушателю возможность задуматься над сложными философскими вопросами современности.

Альбом выйдет 22 марта 2024 года на лейбле Deutsche Grammophon. Предшествуя этому, будут выпущены сингловые версии трех из четырех треков: Spiritus Naturae Aeternus 26 января, Cymatic Love Spiral 16 февраля и Harmonic Dream Sequence 8 марта.

Интервью композитора о предстоящем релизе доступно по ссылке:

Dustin O’Halloran – 1001 – Interview & Trailer

Дастин О’Хэллоран (Dustin O’Halloran) — многогранный композитор, пианист-самоучка, участник дуэта A Winged Victory for the Sullen с Адамом Уилци (Adam Wiltzie), автор музыки к фильмам «Мария-Антуанетта» Софии Копполы и «Как сумасшедший» Дрейка Доримуса. Дастин играет по наитию, следуя чистым импульсам вдохновения. Его пьесы звучат куда более искренне, глубоко, образно и, наконец, оригинально, чем музыка многих популярных композиторов-неоклассиков. Во время работы в студии он обращается к эмбиенту, использует струнные и красивый, обволакивающий, с легкой синтетической обработкой звук пианино. Подробнее с творчеством Дастина О’Хэллорана можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.

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