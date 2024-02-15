Музыкальный композитор и пианист, Бруно Санфилиппо, анонсировал выпуск своего нового сингла ClarOscuro Rose, второго сингла из его грядущего альбома Pianette 2. Представляя этот трек, Санфилиппо подчеркнул его уникальность, отмечая, что он возник из известной фортепианной композиции и приобрел новую жизнь благодаря вокальному вкраплению Мины Эсьи.

Он также подчеркнул силу художественного сотрудничества, которое привнесло в этот трек гармонию между инструментальным мастерством и лирическим выражением: «Этот релиз служит свидетельством о силе художественного сотрудничества, обогащая опыт слушателя захватывающим сочетанием инструментального мастерства и лирического выражения».



Альбом Pianette 2 намечен к выходу 14 марта, а сингл ClarOscuro Rose уже доступен на сайте композитора. Обещая увлекательное музыкальное путешествие, Бруно Санфилиппо приглашает всех слушателей насладиться этим новым произведением и разделить с ним радость его творчества.

Произведение доступно для прослушивания по ссылке ниже:

Claroscuro Rose

Свои произведения Бруно Санфилиппо (Bruno Sanfilippo) любит называть текстурами и говорит, что всегда начинает с «поверхности» — выбора темпа, настроения, наконец, жанра новой работы, — а после наносит узоры и краски мелодий с помощью фортепиано. Текстуры у Санфилиппо бывают разные: гладкие, шероховатые, разноцветные или выполненые в одном тоне. Убежденный последователь композиторов-минималистов, Бруно регулярно смещает акценты в творчестве: с классической музыки на электронную и наоборот. В его музыке заметно сильное влияние эмбиента и того, что называют термином field music. Подробнее с творчеством Бруно Санфилиппо можно познакомиться в альманахе композиторов: Композитор Bruno Sanfilippo – биография, концерты, видео и музыка.

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