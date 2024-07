О новом фильме режиссера Стивена Содерберга «Пусть говорят» (Let Them All Talk) для телеканала HBO Max неизвестно ровным счетом ничего, за исключением того, что главные роли в ней исполнят актрисы Мэрил Стрип и Джемма Чан. Сюжет держится в строжайшем секрете. Известно лишь, что съемки проходили в Нью-Йорке и Великобритании, а также на борту океанского лайнера Queen Mary 2. Саундтрек же поручено создать Томасу Ньюману. Это станет четвертой коллаборацией американского композитора и режиссера. Ранее они вместе работали над картинами «Эрин Брокович», «Хороший немец» и «Побочный эффект». Последней громкой работой Ньюмана стала музыка к военной драме «1917», за которую композитор был удостоен номинации на премию «Оскар».

Томас Ньюман (Thomas Newman) — наглядный пример ложности известного стереотипа о том, что «природа на детях отдыхает». Казалось бы, сын одного из самых именитых кинокомпозиторов Голливуда его классической эпохи не может стать успешным кинокомпозитором. Но на счету Томаса Ньюмана четырнадцать номинаций на премию «Оскар», четыре премии BAFTA, шесть «Грэмми» и одна статуэтка «Эмми». А главное — любовь миллионов зрителей к его музыке для фильмов «Запах женщины», «Красота по-американски», «Побег из Шоушенка», «Белый олеандр», «Зеленая миля», «Знакомьтесь, Джо Блэк» и многих других. Конечно, до своего отца, Альфреда Ньюмана, ему пока еще далеко, но и времени в его распоряжении вполне достаточно. Подробнее с творчеством Томаса Ньюмана можно ознакомиться в нашем альманахе композиторов.